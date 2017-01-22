كأس آسيا 2019: قرعة الدور النهائي من التصفيات الاثنين

دبي ـــ أ ف ب | Sunday, 22 January 2017 - 13:02 pm

تسحب غداً الاثنين في ابوظبي قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 التي تستضيف الامارات نهائياتها بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الاولى في تاريخ البطولة.

ويتخلل احتفال سحب القرعة، كشف الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها الامارات للمرة الثانية بعد 1996، حينما احرزت المملكة العربية السعودية اللقب بفوزها على المضيف بركلات التريجيح.



ويشارك في نسخة 2019، 24 منتخبا من القارة الآسيوية، وذلك للمرة الاولى في البطولة التي انطلقت عام 1956.

ويشارك في الدور النهائي من التصفيات 24 منتخبا، تقسم على ست مجموعات من اربعة منتخبات، تتنافس وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين 28 مارس 2017 و27 مارس 2018.



ويتأهل من الدور النهائي للتصفيات اول منتخبين في كل مجموعة (12 منتخبا)، تنضم الى 12 منتخبا ضمنت التأهل بناء على نتائجها في الدور الثالث من التصفيات، وهي استراليا، الصين، العراق، ايران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، اوزبكستان، اضافة الى الامارات المضيفة.



ودعت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخبي نيبال وماكاو، بطل كأس التضامن الآسيوي 2016 في ماليزيا ووصيفه، للمشاركة في الدور النهائي من التصفيات بدلا من الكويت وغوام.



وقرر الاتحاد استبعاد الكويت في ظل استمرار ايقافها عن المشاركة في المسابقات الرياضية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهيئات أخرى، على خلفية التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، بينما اعلنت غوام انسحابها.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في الدور النهائي من التصفيات، 14 منتخبا تأهلت بناء على نتائجها في الدور الثاني وهي كوريا الشمالية والاردن وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين وقرغيزستان وهونغ كونغ وتركمانستان وسنغافورة وفيتنام والفيليبين وبورما والبحرين وافغانستان.

كما تشارك منتخبات كمبوديا الهند وماليزيا وطاجيكستان واليمن (تأهلت بعد خوض منافسات الدور الاول من الملحق)، وبوتان والصين تايبيه والمالديف (خاضت الدور الثاني من الملحق).