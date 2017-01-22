إسباني الاتفاق يصل اليوم

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 13:40 pm

أعلن نادي الاتفاق أن محترف الفريق الجديد الإسباني خوانمي كاليخون سيصل عصر اليوم للدمام لإتمام التعاقد معه بعد أن يتجاوز إجراءات الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام للفريق الاول لكرة القدم بالنادي .



ويأتي إعلان الاتفاق عن وصول اللاعب كتأكيد ضمني على أنه رابع أجانب الفريق رسميًا، بجانب البوليفي ياسماني دوك والبوركينابي محمد كوفي والكاميروني أمينو بوبا.







يشار إلى أن الاتفاق سيواجه الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة الـ 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.