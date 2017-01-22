الجبال يريح لاعبي الفتح

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 14:51 pm

منح التونسي فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاعبي فريقه راحة لمدة يوم عقب تاهلهم أمس للدور ثمن النهائي من كاس خادم الحرمين الشريفين وذلك بالفوز على فريق الوطني بهدفين مقابل هدف.



وينتظر أن يقابل الفتح الاتفاق في دورالـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



واشار الحساب الرسمي لنادي الفتح في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته مساء غد الاثنين بملعب النادي وذلك استعداداً لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ16 من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي حدد لها الجمعة 27 يناير الجاري على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.