الهلال والوحدة يقصان غداً شريط "ثمن نهائي" كأس الملك

الرياض - الرياض | Sunday, 22 January 2017 - 15:25 pm

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول دور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



واكتمل أمس السبت عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الـ 16 من المسابقة حيث كانت مباراة النصر والفيحاء والتي أنتهت برباعية للنصر هي آخر مباراة في هذا الدور ..



وتأهل للدور ثمن النهائي كل من " العدالة ، الاتفاق ، الهلال ، الوحدة ، هجر ، وج ، النهضة ، الفيصلي ، الطائي ، التعاون ، القادسية ، الأهلي ، الفتح ، الرائد ، الخليج والنصر"



وتنطلق مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين غداً الاثنين بالمباراة التي ستجمع بين الهلال والوحدة على ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز والتي تم تقديمها بسبب مشاركة الهلال الآسيوية ، فيما تختتم المسابقة بمباراة الفيصلي والخليج والتي حدد لها السبت 25 فبراير على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ، وتعتبر مباراة الديربي بين الرائد والتعاون أبرز مباريات هذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين وحدد لها الثلاثاء 7 فبراير على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.