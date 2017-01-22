الأهلي يخسر من ريال مدريد بسداسية في بطولة الكأس الدولية

الدوحة - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 19:34 pm

خسر فريق الأهلي تحت 17 عاماً مباراته الافتتاحية في بطولة الكأس الدولية الودية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة أمام فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين اليوم ضمن مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضاً فريق باريس سان جرمان الفرنسي المتوج بالبطولة مرتين.



وافتتح الفريق الإسباني التسجيل عند الدقيقة 17، عندما حاور اللاعب الواعد ميجيل بيريز مدافعي الأهلي ، ومر منهما ليسدد الكرة بكل هدوء على يسار الحارس عبدالرحمن صانبي، قبل أن يحتسب حكم اللقاء بعدها بـ6 دقائق ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، انبرى لها ميجيل نفسه وأرسلها صاروخية داخل شباك الأهلي، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل لاشيء للأهلي.



في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 51 اقتحم لاعب ريال مدريد دانييل رودريجيز منطقة الجزاء الأهلاوية من اليسار، وسدد كرة قوية مسجلاً الهدف الثالث لفريقه، غير أن الفريق السعودي تمكن من الرد على هذا الهدف عند الدقيقة 74 عن طريق عبدالله الفضيلي الذي سجل كرة رأسية لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف للإسبان مقابل هدف للأهلي.



وتواصل الضغط المدريدي على مرمى الأهلي ليأتي الهدف الرابع عند الدقيقة 84 عن طريق مارفن أكينلابي ثم الهدف الخامس عن طريق أنطونيو مارين عند 91، وعند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، اختتم خوسيه خواريز مهرجان الأهداف لريال مدريد بالهدف السادس منهياً المباراة بستة أهداف لريال مدريد مقابل هدف للأهلي.