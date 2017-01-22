الأخضر الشاب يتعادل مع السودان في بطولة انطاليا الدولية

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 20:09 pm

تعادل المنتخب السعودي للشباب مع نظيره منتخب السودان 3-3 في ثاني مباراة للأخضر ضمن بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم والتي تستضيفها مدينة انطاليا التركية.



وسجل أهداف الأخضر الشاب في المباراة منصور المولد وفهد الرشيدي وناصر الدوسري في مباراة أشرك فيها الجهاز الفني للمنتخب السعودي والذي يقوده سعد الشهري عدداً من اللاعبين للوقوف للوقوف جاهزيتهم وعطائهم الفني.



وكان الأخضر الشاب قد فاز في مباراته الأولى أمام أذربيجان بهدف من دون رد في هذه البطولة الودية التي يستعد بها الأخضر الشاب للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام في كوريا الجنوبية شهر مايو المقبل.