الاحتراف: عقد العويس مع الأهلي باطل.. وتغريم مندوب الشباب وإيقافه

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 19:55 pm

أبطلت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية انتقال حارس الشباب محمد العويس إلى النادي الأهلي واستمراره مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده بعد ستة أشهر من الآن بحسب ما جاء في بيان اتحاد كرة القدم السعودي الصادر اليوم الأحد.



وجاء في بيان اتحاد الكرة 5 قرارات أتى نصها على النحو التالي:



أولاً: بطلان اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب إلى النادي الأهلي، وما ترتب على تلك الاتفاقية من تنازلات.



ثانياً: رفض العقد المبرم بين النادي الأهلي واللاعب محمد العويس، والذي يبدأ من تاريخ 18/1/2017م حتى 17/1/2022.



ثالثا: إيقاف ماجد المرزوقي مدير احتراف نادي الشباب موسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.



رابعاً: إلزام نادي الشباب بإعادة أي مبالغ مالية استلمها من النادي الأهلي بموجب الاتفاقية الملغاة وإرسال ما يثبت ذلك للجنة الاحتراف.



خامساً: على الأمانة العامة بالاتحاد تبليغ هذا القرار للجهات والأشخاص المعنيين للعمل بمقتضاه.





وكان حارس مرمى نادي الشباب محمد العويس قد أبرم اتفاقية ينتقل بموجبها إلى النادي الأهلي قبل دخوله في فترة الستة أشهر الحرة وهو الأمر الذي رفضه الشباب ببيانه الذي أصدره أمس الأول واعتبره مخالفاً متوعداً بالرفع لهيئة الرياضة والجهات القضائية.