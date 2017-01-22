إدارة الشباب تحتفل بالجابر.. وعضلة الفخذ تُبعد الحشان

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 20:32 pm

أقامت إدارة كرة القدم بنادي الشباب بحضور الجهاز الإداري والفني واللاعبين مساء اليوم الأحد حفلاً للمدير الفني للفريق الكروي الأول سامي الجابر، وذلك بمناسبة اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عضواً في لجنة أوضاع اللاعبين التابعة له، وتعنى اللجنة بأوضاع اللاعبين بـ"فيفا" ومتابعة وتطبيق القوانين الخاصة بانتقالات اللاعبين الجدد.



على الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول عصر اليوم الأحد استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان، بإشراف المدير الفني للفريق سامي الجابر، واستهلت الحصة التدريبية بالتمارين الاعتيادية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الجابر الفريق إلى مجموعتين أدت تدريبات فنية في منتصف الملعب، تلاها بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.



من جهة أخرى أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المحترف الكويتي في صفوف الفريق اللاعب سيف الحشان إصابته بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية.