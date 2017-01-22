منتخب مصر يصدر بيانا حول أزمة مدرب الحراس وإكرامي

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 21:16 pm

أصدر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بيانا اعلاميا، اليوم الأحد يوضح فيه أزمة تصريحات مدرب الحراس أحمد ناجي المتعلقة بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق.



وكانت أزمة قد نشبت بين ناجي وإكرامي بعد قيام الأول بإعلان أن الحارس جلس احتياطيا خلال مباراة أوغندا الأخيرة، وهو مكتمل الجاهزية وهو ما أعتبره البعض اتهام لإكرامي بالتهرب من المشاركة مع المنتخب المصري في منافسات أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجابون.



وجاء نص البيان كالتالي :"بالإشارة إلى الأخبار والتعليقات المتداولة من خلال وسائل الاعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وحارس المرمى شريف إكرامي، فأن إدارة البعثة رأت اصدار بيان توضيحي بهذا الشأن لإنهاء الجدل".



وأضاف البيان :" بالنسبة للحالة الطبية لحارس المرمى شريف إكرامي، فقد أفاد طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أن اللاعب يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويتعافى بشكل جيد، ويؤدى تدريبات تـأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي، ويشارك في جزء بسيط من مران حراس المرمى".



وتابع :"قام المدير الفني للفريق هيكتور كوبر بالاجتماع باللاعب شريف إكرامي، واعتذر له عن سوء الفهم في تصريحات أحمد ناجى، مؤكدا له انه كان ومازال مساندا وداعما له في المنتخب كما طالبه بالتركيز في تدريباته التأهيلية في المرحلة القادمة للشفاء العاجل لأن المنتخب يحتاج إلى جهوده في هذه المرحلة الهامة من البطولة التي يتمنى الشعب المصري كله تحقيق لقبها والعودة بالكأس".