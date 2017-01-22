في مباراة مثيرة.. أرسنال يفوز على بيرنلي ويقفز الثاني

رويترز- الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 21:11 pm

انتزع أرسنال فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1 على بيرنلي ليبقي على آماله في نيل اللقب، عقب احتساب الحكم جون موس لركلتي جزاء لكلا الفريقين إضافة لطرد أرسين فينجر في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي جرت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



وأشار جون موس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني بعد أن قام فرانسيس كوكلين بعرقلة أشلي بارنز ليسدد أندريه جراي محرزاً هدف التعادل لبيرنلي.



ومع ذلك فإن أرسنال - الذي انتزع التقدم عن طريق شكوردان مصطفي قبل أن يطرد لاعبه جرانيت شاكا بسبب التحام عنيف في الدقيقة 65 - نال ركلة جزاء لصالحه بعدها.



فقد قام بن مي برفع قدمه في وجه لوران كوسيلني في ظل محاولة اللاعب الفرنسي اللحاق بتمريرة عرضية، وسدد إليكسيس سانشيز الكرة بهدوء في الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع محققاً الانتصار لأرسنال وهو ما دفعه للمركز الثاني في جدول الترتيب.



لكن فينجر وجد نفسه في مشكلة مع الاتحاد الإنجليزي للعبة، بسبب مشادة مع الحكم الرابع على جانب الملعب عقب طرده خلال نهاية مثيرة للقاء.