العنابي يستعيد بريقه ويطيح بألمانيا في مونديال اليد

AFP - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 21:47 pm

فاجأ المنتخب القطري نظيره الألماني بطل أوروبا وتغلب عليه 22-20 مساء اليوم الأحد في الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا، ليبلغ الدور ربع النهائي.



وهي ثاني مفاجأة تسجل الأحد بعد خروج الدنمارك حاملة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي بخسارتها أمام المجر 25-27.



وسيلتقي المنتخب القطري في الدور ربع النهائي مع نظيره السلوفيني يوم الثلاثاء في قاعة بيرسي في باريس.



ويذكر أن المنتخب القطري حل وصيفاً للنسخة الأخيرة من بطولة العالم التي استضافها عام 2015 بخسارته أمام فرنسا، لكنه يخوض غمار البطولة الحالية في غياب العديد من لاعبيه الأساسيين.