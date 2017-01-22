غداً.. سحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019

دبي - أ ف ب | Sunday, 22 January 2017 - 21:55 pm

يقام الاثنين في أبوظبي، سحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 التي تستضيف الإمارات نهائياتها بمشاركة 24 منتخبا بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



ويتخلل احتفال سحب القرعة، كشف الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الثانية بعد 1996، حينما أحرزت المملكة العربية السعودية اللقب بفوزها على المضيف بركلات الترجيح.



ويشارك في نسخة 2019، 24 منتخباً من القارة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى في البطولة التي انطلقت عام 1956.



ويشارك في الدور النهائي من التصفيات 24 منتخباً، تقسم على ست مجموعات من أربعة منتخبات، تتنافس وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين 28 آذار/مارس 2017 و27 آذار/مارس 2018.



ويتأهل من الدور النهائي للتصفيات أول منتخبين في كل مجموعة (12 منتخبا)، تنضم إلى 12 منتخباً ضمنت التأهل بناء على نتائجها في الدور الثالث من التصفيات، وهي أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، أوزبكستان، إضافة إلى الإمارات المضيفة.



ودعت لجنة المسابقات في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخبي نيبال وماكاو، بطل كأس التضامن الآسيوي 2016 في ماليزيا ووصيفه، للمشاركة في الدور النهائي من التصفيات بدلاً من الكويت وغوام.



وقرر الاتحاد استبعاد الكويت في ظل استمرار إيقافها عن المشاركة في المسابقات الرياضية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهيئات أخرى، على خلفية التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، بينما أعلنت غوام انسحابها.



وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في الدور النهائي من التصفيات، 14 منتخبا تأهلت بناء على نتائجها في الدور الثاني وهي كوريا الشمالية والأردن وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين وقرغيزستان وهونغ كونغ وتركمانستان وسنغافورة وفيتنام والفيليبين وبورما والبحرين وأفغانستان.



كما تشارك منتخبات كمبوديا الهند وماليزيا وطاجيكستان واليمن (تأهلت بعد خوض منافسات الدور الأول من الملحق)، وبوتان والصين تايبيه والمالديف (خاضت الدور الثاني من الملحق).