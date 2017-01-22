الاتفاق يقدم كاليخون والخلف للإعلام

الدمام - الرياضية | Sunday, 22 January 2017 - 21:29 pm

أنهت إدراة نادي الاتفاق التعاقد مع اللاعب الإسباني كاليخون، والقادم من بوليفار البوليفي في عقدٍ يمتد لمدة عام ونصف، وتمت مراسم التوقيع في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق مساء اليوم الأحد، بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، كما وقعت الإدارة أيضاً مع أسامة الخلف لاعب نادي هجر لمدة خمس مواسم.



وأكد خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق على أن الصفقات التي أبرمتها الإدارة الاتفاقية هي امتداداً للصفقات الماضية وناتجه عن حرصهم على تجهيز فريق للمستقبل، وقال: "نمتلك القدرة المالية التي نستطيع من خلالها التعاقد مع أي لاعب بسبب تواجد أعضاء شرف داعمين، وهم هلال الطويرقي وعدنان المسحل وعبدالرحمن الراشد وعبد الرحمن البنعلي موضحا بأنهم خلف الصفقات الاتفاقية".





من جهته عبر الإسباني كاليخون، عن سعادته بقدومه للاتفاق وتواجده في الملاعب السعودية وعن تحقيق حلمه.



وأكد كاليخون: "كانت المفاوضات صعبة، وصعوبتها لعدة أسباب أهمها رغبة فريقي السابق بالبقاء معهم، وتواصلت مع المدرب جاريدو وحديثه قد حفزني لقبول العرض".



وتابع كاليخون: "جاريدو شرح لي استراتيجية النادي المستقبلية، وبين لي طبيعة المدينة الهادئة والآمنة وجمالها".