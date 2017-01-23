الهدى يبرم عقد رعاية لفريق الطاولة

الدمام ـ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

أبرمت إدارة نادي الهدى بتاروت عقد رعاية للعبة كرة الطاولة بالنادي مع مؤسسة مفيد آل مخلوق التجارية لقطع غيار سيارات الهوندا وذلك للموسم الجاري 1438هـ.

وسيتمثل العقد في وجود شعار المؤسسة الراعية على قمصان اللاعبين، وتخصيص مساحة إعلانية في صالة كرة الطاولة التي تُعتبر من أفضل الصالات في المنطقة الشرقية، والتي سبق أن استضافت بطولات الدوري الممتاز لكرة الطاولة.

وأوضح المهندس صبري آل حسن، ممثل وعضو مجلس إدارة نادي الهدى، أن هذه الرعاية الكريمة من مؤسسة آل مخلوق التجارية مصدر فخر للنادي، وقدّم شكره لمحمود الصادق ممثل المؤسسة في الرعاية.