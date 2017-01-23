رئيس هيئة الرياضة يستقبل السفير البرازيلي

الرياض ـ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير عبـداللـه بن مساعد بن عبدالعزيـز، رئيس الهـيـئة العـامة للريـاضة، بمكتبه بمجمع الأميـر فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أمس الأحد، فـلافـيـو ماريجا، السفـيـر الـبـرازيـلي لدى السعودية، وتم خلال اللقاء مناقشة البرامج المشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الرياضي، وسبل تفعيلها بِما يسهم في تعزيز جوانب الدعم لهذه الفعـاليات والبـرامج وتحقيق أهدافها المرجوة.

حـضــر الاستــقــبـــال

د. منصور بن عبـداللـه المنصور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة.