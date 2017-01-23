متعب: علاقة الملك سلمان بالفروسية ليست وليدة اليوم

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

رفع الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه اللـه ـ ورعاه على ما يوليه لرياضة الفروسية من اهتمام ودعم ورعاية، كان لهما أكبر الأثر في أن تصل إلى ما وصلت إليــه من تقــدم وازدهار.

وقال في تـصـريح خاص لـ "الرياضية": "علاقــة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفـظه اللـه ورعاه ـ بالفروسية ليست غريبة، وليست وليدة اليوم، فهو ـ أيده الله ـ كان مع جميع إخوانه الملوك ـ رحمهم اللـه جميعاً ـ وكان من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية".

جاء ذلك في ختام كرنفال كؤوس الملوك، الذي شهـده ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد الأمير متعب، أن كرنفال كؤوس الملوك لهذا العام شهد إضافة كأسين، إحداهما تحمل اسم الأمير سلطان بن عبـدالعزيز ـ رحمه اللـه ـ، والثانيـة تحمل اسم الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه اللـه ـ، وذلك وفاءً لما قدماه من جهود تستحق التكريم والاعتزاز لهذه البلاد المباركة ولشعبها الكريم.

كما شكر الأمير متعب بن عبداللـه، شركة الاتصالات السعودية، الشريك الرسمي لنادي الفروسية، وحرصها على أداء واجبها الوطني والمجتمعي في إطار مبادراتها المستمرة بهذا الجانب الحيوي.

ووجه الأمير متعب الشكر لوسائل الإعلام والجمهور الوفي، الذين كان لهم دور كبير في إنجاح كرنفال كؤوس الملوك، واعدا بأن يكون الموسم المقبل بشكل أفضل وأوسع وأجمل.

من جانبه، أكد شرف الحريري، مالك الإسطبل العالمي، والفائز العـام الماضي بالنسخة الأولى لكأس الملك عبداللـه للفروسية، في تصريح خاص لـ"الريـاضية"، أنه سعيـد بتواجده في هذا الكرنفال، الذي يحمل أسماء ملوك وأمراء قادة هذا الوطن الغالي، والوفاء تجاههم، وبما قدموه والحضور الكبير من جميع أطياف المجتمع، والسعادة من جميع الحضور تدل على نجاح الحفل بتميز.

وعن شعوره وهو يشاهد الفرس ليمان الَتِي فازت العام الماضي بكأس الملك عبداللـه ـ رحمه اللـه ـ وها هي تفوز مساء أمس الأول بكأس الملك خالد ـ رحمه اللـه ـ بعد انتقالها من الإسطبل العالمي إلى الإسطبل الأبيض قال: "أنا من عشاق الإسطبل الأبيض، ومن محبيه، وكل انتصار للإسطبل الأبيض يعتبر انتصاراً لنا في الإسطبل العالمي، سواء لـ (ليمان) أو غيرها من الجياد، وفرحتنا كبيرة بهذا الانتصار الغالي".

وعلى صعـيـد متـصل، بارك عادل المزروع مدير عام نادي الفروسية للأمير متعب بن عبداللـه نجاح كرنفال كؤوس الملوك وقال: "توجيهات الأمير متعب بتيسير كافة الأمور لاستضافة مثل هذا الكرنفال كانت خلف هذا النجاح، بعد توفيق الله عز وجل، لاسيما وأنه يحمل أسماء ملوك وأمراء خدموا مملكتنا الغالية".

وأضاف: "منذ اعتماد البرنامج، تم تشكيل لجان خاصة وفريق متكامل لهذه المناسبة الغالية، وتوفير جميع النشاطات التي تصاحب هذه الفعاليات، وتوفير جميع الخدمات للجمهور".