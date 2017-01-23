بدء التسجيل في دورتي محكمي المنازعات الرياضية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

ينظم مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدورتين الخامسة والسادسة لإعداد محكمي المنازعات الرياضية، وتستمران لمدة 5 أيام في المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل.

ووضعت إدارة المركز شروطاً للتسجيل، الذي انطلق أمس الأحد، ويستمر حتى السادس عشر من الشهر المقبل، وهي استيفاء طلب الالتحاق وسداد الرسوم "5000" ريال، وسيتم اختيار 30 دارساً فقط للمشاركة في الدورتين.

وأكدت إدارة المركز، أن هناك مستندات مطلوبة للتسجيل وهي طلب الالتحاق بالدورتين، ونسخة من إيصال سداد الرسوم، وصورة من الهوية، مع التأكيد على أن استيفاء طلب الالتحاق، وسداد الرسوم، لا يعني بالضرورة القبول النهائي في الدورتين، إضافة إلى أن القبول النهائي لا يعني بالضرورة قيد اسم المتدرب ضمن قائمة محكمي المركز، وأنه يجب على من يرغب في قيد اسمه ضمن قائمة محكمي المركز، الاطلاع على الشروط الواردة في القواعد الإجرائية للمركز، واجتياز الاختبارات الخاصة بذلك.

وتشتمل محاور الدورتين على مقدمة في القانون الرياضي، ومصادره، واللجان والهيئات القضائية الرياضية المحلية والدولية، ومقدمة في التحكيم والمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، ومركز التحكيم الرياضي السعودي، والأندية الرياضية والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحادات الرياضية، والرقابة على المنشطات.

وأوضحت إدارة المركز، أنه على من يرغب الاطلاع على النظام الأساسي، والقواعد الإجرائية والتسجيل في الدورتين زيارة الموقع الإلكتروني لمركز التحكيم الرياضي السعودي (www.ssac.sa).