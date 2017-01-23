“أشقراني” بطل كأس خادم الحرمين في الأحساء

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

توج المهندس طارق الربيعي، مدير إدارة المشاريع والصيانة والخدمات العامة بجامعة الملك فيـصل بالأحـساء الجواد "أشقراني" للمالك رائد المزيدي، والمدرب قاسم المزيدي، والخيال عبدالعزيـز الموسى بكأس خادم الحرمين الشريفين في الحفل الخامس عشر لسباقات ميدان الفروسية بالأحساء.

وأكد الربـيعي في تصريح له عـقـب التتويج، أن جامعة الملك فيصل من الجامعات الرائدة في الشراكات الاجتماعية، وأنها تدعم البرامج المجتمعية والرياضية، وقال: "نحن حريصون على أن تساهم الجامعة في دعم الميدان ولو بدعم لوجستي، مؤكدا أن الدعم المقدم لميدان الأحساء لن يقتصر على الجانب الطبي فقط، مشيراً إلى أن أوجه التعاون ستصل إلى جوانب مختلفة، كالاستشارات الهندسية، والتطوير الميداني للميدان، كاشفاً عن إمكانية أن تقدم الجامعة دعماً مادياً مستقبلاً".