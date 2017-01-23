15 فريقاً في أمن المنشآت

الرياض ـ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

تنطلق في الخامس عشر من شهر فبراير المقـبل، البطولة الرياضية الخامسة على كأس قائد قوات أمن المنشآت، والتي تستضيفها ملاعب نادي الكهرباء بالرياض، بمشاركة 15 فريقاً، هي قيادة القوات، وقوة منطقة الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنـورة، وتبوك، والحدود الشمـالـيـــة، ونـجــــــران، وعـسـيــــــر، والـقـصـيـــم، وجازان، ومعهد الأمير مـحـمـد بـن نــايــف، ومعـهد تدريب الرياض، ومركز تدريب مكة المكرمة، ومركز تدريب جدة.

وأجـريت أمـس مـراسم قـرعـة البطـولة، بـرئـاسة العـقـيد ركن عبدالرحمن التركي، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، بإقامة دوري من دور واحد.

كما أقيمت ورشة عمل لرؤساء الفرق، بحضور النقيب عبدالعزيز الشهراني، مدير البطولة، الذي أشار إلى أن المباريات ستقام بواقع مباراتين يومياً، تحت قيادة حكام معتمدين.