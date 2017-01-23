9 دراجين يمثلون الأخضر في الخليجية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

يستهل المنتخب السعودي للـدراجات الهـوائـية، فـئـة "الكبار، الشباب" اليوم الإثنين، مشاركته في منافسات البطولة الخلـيجية الثامنة للمضمار، التي ستـقـام بإمارة الشارقة، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات "المـستـضـيــف"، والمـمـلـكة، وعـمان، وقـطر، والبحرين، والكويت.

وضمت قـائمة المنـتـخب السعودي 9 دراجين هم: سلطان عسيري، علي جساس، حسن الجمعة، أحمد البشري، عبدالله الرشيدي، عبدالعزيز الخويتم، نزار أبو عبداللـه، مصطـفى الربيع، محمد المشيخص.

وكلفت اللجنة التنظيمية، الحكم السعودي ملفي آل محيا، ضمن لجنة التحكيم للبطولة.