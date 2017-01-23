اختتام تصفيات “عز الخيل” في الجبيل

الجبيل ـ واس | Monday, 23 January 2017 - 00:00 am

اختـتـمت في مـدينة الجبـيل، تصفيات كأس عز الخيل في ميدان فروسية الجبيل، بدعم الأمير سلطـان بن محمد بن سعود الكبير، ضمن السباق التاسع للفروسية للموسم الحالي 1438هـ .

وتضمن السباق 5 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول: مفـتوح للأفراس بعمر 3 سنوات وذلك لمسافـة 1400م، وفازت الفرس (الخـاطمة) لمالكها إبراهيم التيماني.

الشوط الثاني: مفـتوح للحصن بعمر 3 سنوات لمسافة 1400م، وفاز الجواد (العرم) للمالك هاني العضيلة.

الشوط الثالث: مفتوح للحصن بعمر 4 سنوات فأكثر لمسافة 2000 متر، وفاز به الجواد (المفتي) للمالك خالد الدوسري.

الشوط الرابع: مفـتوح للأفراس بعمر 4 سنوات فأكثر وذلك لمسافة 1600 متر، وفازت به الفرس (ثمرة قلب) لمالكها عيسى الحكيم.

الـشـوط الخـامس: للـحـصن والأفراس 3 سنوات، حيث حصل على المركز الأول الجواد (سكود) للمالك محمد القحطاني.

وفي ختام السبـاق، سلم راشد بن غانم القحطـاني، مدير عام ميدان الفـروسيـة بالجـبـيل كأس الحفل التاسع للمالك محمد القحطاني.