إصابة "شيفو" تخلط حسابات الفراعنة ضد غانا

الجابون ـــ رويترز | Monday, 23 January 2017 - 13:20 pm

سيفقد منتخب مصر الظهير الأيسر محمد عبد الشافي في مباراته الأخيرة بدور المجموعات في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم ضد غانا بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.

وأصيب عبد الشافي بالتواء في الكاحل خلال فوز مصر 1-صفر على أوغندا يوم السبت ورغم أنه أكمل المباراة لنهايتها قال إيهاب لهيطة مدير الفريق للصحفيين اليوم الاثنين إن لاعب الأهلي السعودي لن يشارك أمام غانا "خوفا من تفاقم الإصابة".

وفقد المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر بالفعل حارسه الأساسي أحمد الشناوي الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية بعد 20 دقيقة من المباراة الافتتاحية ضد مالي الأسبوع الماضي وعاد إلى مصر لاستكمال علاجه.

وأعطت إصابة الشناوي الفرصة للحارس المخضرم عصام الحضري (44 عاما) للعب ضد مالي ليصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في النهائيات ثم بدأ أساسيا أمام أوغندا ليعادل الرقم القياسي لأعلى حراس المرمى مشاركة في مباريات بالبطولة.

ومن المنتظر أن يشارك كريم حافظ لاعب ريسنج لانس - الذي لم يخض أي مباراة دولية رسمية من قبل - بدلا من عبد الشافي المصاب.

وسيضمن التعادل لمصر البطلة ثماني مرات التأهل لدور الثمانية. وحجزت غانا مكانا بالفعل في أدوار خروج المهزوم بعد فوزها 1-صفر على مالي يوم السبت لترفع رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن مصر.