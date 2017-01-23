بطولة انجلترا: فينغر يعتذر لكنه يواجه خطر العقوبة

لندن - أ ف ب | Monday, 23 January 2017 - 14:55 pm

قدم مدرب ارسنال الانجليزي لكرة القدم الفرنسي ارسين فينغر اعتذاره لطرده في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا دراماتيكيا على بيرنلي (2-1) الاحد في الدوري بسبب احتجاجه على الحكم الرابع، الا انه لا يزال يواجه خطر فرض عقوبة.





وكان ارسنال في طريقه الفوز بهدف للالماني شكوردان مصطفي (59) على رغم النقص العددي في صفوفه اثر طرد السويسري غرانيت تشاكا (65)، بيد ان الحكم جوناثان موس احتسب ركلة جزاء لبيرنلي بعد خطأ للفرنسي فرانسيس كوكلان على اشلي بارنز، ما اثار حفيظة فينغر الذي قام بدفع الحكم الرابع انطوني تايلور.





وادرك بيرنلي التعادل عبر اندري غراي (90+3)، الا ان الحكم احتسب ركلة جزاء لارسنال اثر خطأ لبن مي على الفرنسي لوران كوسييلني فانبرى لها الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز مسجلا هدف الفوز.





وهدأ روع فينغر خلال لقائه الصحافيين، وقال: "أعتذر عن كل شيء، كان يتعين علي ان أصمت، اعتذر عما بدر مني".





واضاف:"لم أتحدث حتى الان مع الحكم الرابع لانه يتعين علي حضور هذا المؤتمر الصحافي، انظروا، لم يحدث اي شيء سيىء، لقد قلت شيئا تسمعونه كل يوم في كرة القدم".





وتابع: "عموما تسع مرات من أصل 10 لا تطرد بسبب ما حصل، ولكن اذا حدث ذلك، فقد يحدث. كان يجب أن أصمت".





وانتزع ارسنال المركز الثاني من جاره توتنهام وليفربول بفوزه على بيرنلي وبات على بعد 8 نقاط من جاره اللندني تشلسي المتصدر.