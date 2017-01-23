دورتموند يتفوق على الريال ويخطف خليفة إبراهيموفيتش

برلين - د ب أ | Monday, 23 January 2017 - 15:04 pm

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين عن توصله لاتفاق بشأن ضم المهاجم الشاب الموهوب ألكسندر إسحاق (17عاما)من آيك سولنا السويدي.





وكانت تقارير عديدة أكدت رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب ولكن اللاعب اختار الانتقال لدورتموند.





وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند ، في بيان له اليوم الإثنين : "ألكسندر إسحاق مهاجم يمتلك موهبة رائعة ، وكان هدفا للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا... نشعر بالسعاة لأنه اختار دورتموند. كل من النادي واللاعب لديه القناعة بأنه انتقال رائع".





ولم يفصح دورتموند عن التفاصيل المالية للصفقة ولكن بعض التقارير أكدت أن اللاعب سينتقل مقابل حصول ناديه السويدي على عشرة ملايين يورو (7ر10 مليون دولار) وهو رقم قياسي للأندية السويدية.





ولم يكشف النادي عن فترة العقد "طويل الأمد" المبرم مع إسحاق الذي يعتبر الامتداد الطبيعي للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.