قدم مدرب ارسنال الانجليزي لكرة القدم الفرنسي ارسين فينغر اعتذاره لطرده في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا دراماتيكيا على بيرنلي (2-1) الاحد في الدوري بسبب احتجاجه على الحكم الرابع، الا انه لا يزال يواجه خطر فرض عقوبة.و