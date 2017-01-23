قرعة متوازنة للدور النهائي من تصفيات أسيا 2019
الرياض ـــ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 15:49 pm
اسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 عن مجموعات متوازنة ، وتم تقسيم المنتخبات الـ 24 الى 6 مجموعات على أن تنضم المنتخبات الـ 12 المتأهلة إلى الفرق المتأهلة بعد اخر جولة من التصفيات.
وضمنت استراليا حاملة اللقب والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات الدولة المضيفة التأهل بالفعل للبطولة.
وتستضيف الامارات النهائيات في الفترة من 5 يناير - 1 فبراير 2019 م .
وجاءت نتائج القرعة كالتالي :
المجموعة الأولى :
- قيرغزستان
- الهند
- ميانمار
- مكاو
المجموعة الثانية :
- كوريا الشمالية
- هونغ كونغ
- لبنان
- ماليزيا
المجموعة الثالثة :
- الأردن
- فيتنام
- أفغانستان
- كمبوديا
المجموعة الرابعة:
- عمان
- فلسطين
- المالديف
- بوتان
المجموعة الخامسة:
- البحرين
- تركمانستان
- الصين تايبيه
- سنغافورة
المجموعة السادسة :
- الفلبين
- طاجيكستان
- اليمن
- نيبال