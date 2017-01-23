كأس إسبانيا: برشلونة لحسم تأهله وريال مدريد يواجه خطر الخروج

مدريد - أ ف ب | Monday, 23 January 2017 - 15:50 pm

يبحث برشلونة حامل اللقب عن حسم تأهله الى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم عندما يستضيف ريال سوسييداد الخميس، ويواجه ريال مدريد الأربعاء خطر الخروج أمام سلتا فيغو في اياب دور ال8.





وفك برشلونة العقدة التي لازمته في ملعب "انويتا" الخاص بمضيفه ريال سوسييداد بالفوز عليه 1-صفر، في حين سقط ريال على أرضه أمام سلتا فيغو 1-2 ذهابا الاسبوع الماضي.





وكان الفوز الذي حققه برشلونة على سوسييداد الاول له في معقل مضيفه الباسكي منذ الخامس من ابريل 2007 (2-صفر في الدوري).





وحقق الفريق الكاتالوني الأحد فوزاً كاسحا بأربعة اهداف نظيفة على مضيفه إيبار، احد فرق الباسك ايضا، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري رافعا رصيده الى 41 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.





ويفتقد فريق المدرب لويس انريكي لاعب الوسط الدولي سيرجيو بوسكيتس لاصابته في كاحله الايمن في وقت مبكر أمام إيبار، اذ تم استبداله بدينيس سواريز الذي سجل هدفه الأول منذ عودته الى الفريق الصيف الماضي.





وحملت الأهداف الثلاثة الاخرى تواقيع مهاجمي الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، العائد اخيرا الى التهديف بعد صيام اكثر من شهرين.





وكان نيمار سجل هدف الفوز على سوسييداد ذهابا من ركلة جزاء.





ويزدحم جدول برشلونة في الاسابيع المقبلة حيث سيخوض قرابة عشر مباريات في غضون شهرين، بينها المواجهتان مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا (الذهاب في 14 فبراير والاياب في 8 مارس).





في المقابل، تأتي مباراة الاياب لريال مدريد بعد فوز صعب على ضيفه ملقة 2-1 السبت في الدوري استعاد به توازنه عقب خسارتين متتاليتين، الاولى أمام إشبيلية 1-2 السبت قبل الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيغو بعد أربعة أيام في الكأس.





وتكفل المدافع سيرخيو راموس بتسجيل هدفي فريقه امام ملقة بعد فشل مهاجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في هز الشباك.





واذا كان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال هنأ اللاعبين بانهاء فصل الشتاء في صدارة ترتيب الدوري، فان جمهور الفريق اطلق صيحات الاستهجان ضد رونالدو بسبب تراجع ادائه في الفترة الاخيرة اذ سجل هدفا واحدا فقط من كرة غير ثابتة منذ نوفمبر.





وكان ريال مدريد سجل رقما قياسيا اسبانيا بخوضه 40 مباراة متتالية من دون خسارة قبل ان يتراجع مستواه ويسقط أمام إشبيلية وسلتا فيغو.





وستكون مهمة اتلتيكو مدريد بقيادة نجميه الفرنسيين انطوان غريزمان وكيفن غاميرو سهلة عندما سحل ضيفا على إيبار بعد ان حقق فوزا بثلاثية نظيفة على ارضه ذهابا.





وسجل كل من غريزمان وغاميرو هدفا الاسبوع الماضي، واضاف الارجنتيني انخل كوريا الثالث.





ويتفوق اتلتيكو على منافسه بشكل واضح بعد ان حسم مبارياته العشر الاخيرة معه.





وتبدو فرصة الافيس سانحة ايضا لبلوغ نصف النهائي عندما يستضيف الكوركون من الدرجة الثانية، وهو تفوق عليه في عقر داره ذهابا بهدفين للاشيء.





وتسحب قرعة الدور نصف النهائي في 27 يناير الجاري.