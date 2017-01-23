الإصابة تغيب أبو شراره عن الأخصر الشاب

الرياض - الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 19:35 pm

واصل المنتخب السعودي للشباب تدريباته اليومية في مدينة انطاليا التركية، حيث يستعد الأخضر الشاب لخوض غمار كاس العالم تحت 20 عاما المقرر اقامتها في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل.



وأدى الأخضر تدريبه اليوم تحت اشراف المدرب الوطني سعد الشهري، واشتمل على تدريبات خفيفة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأخضر امام السودان يوم أمس في المباراة الدرجة ضمن بطولة انطاليا الدولية التي انتهت بالتعادل 3-3، فيما أدى بقية اللاعبون تدريبات لياقية وتكتيكية.



وشهدت التدريبات تغيب اللاعب حسن أبو شراره لاصابته حيث لم يشارك في الحصة التدريبية.



من جانبه، أكد نائب المشرف العام على المنتخبات السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس البعثة موسى الزياد ان كافة الأمور تسير بالشكل المطلوب في المنتخب، مبينا ان جميع اللاعبين مستعدين كما يجب للاستفادة من المشاركة في البطولة الدولية التي ستعود عليهم بالمنفعة قبل المشاركة في مونديال العالم.