الهلال يقصي الوحدة وينتظر النهضة أو النصر

الرياض ــ الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 19:36 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد أن تجاوز نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض.



سجل ـهداف الهلال كل من ليو بوناتيني هدفان عند الدقيقة 16 و، 51، وياسر القحطاني من ضربة جزاء عند الدقيقة 51، فيما سجل هدف الوحدة مختار فلاتة عند الدقيقة 64، ومهند الفارسي 87.



بهذه النتيجة ينتظر الهلال الفائز من مباراة النصر والنهضة في الدور ثمن النهائي .



الجدير بالذكر أن اللقاء تم تقديمه بطلب من الهلال بسبب مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية .