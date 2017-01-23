الجزيرة يهزم العين في مشاركة ناصر الشمراني الثانية

الرياض- الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 20:40 pm

واصل الجزيرة انطلاقته في الدوري الإماراتي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه العين 3 / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.



وسجل أهداف الجزيرة محمد فوزي وليوناردو رودريجيز بيريرا وعلي مبخوت في الدقائق 31 و74 والاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للعين عمر عبد الرحمن في الدقيقة .84



ورفع الجزيرة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الأهلي إلى ست نقاط كاملة ، في المقابل توقف رصيد العين عند 31 نقطة في المركز الثالث.



وزج المدرب الكرواتي زلاتكو مدرب العين بالمهاجم السعودي ناصر الشمراني أساسياً في مواجهة الجزيرة، وتعتبر مشاركة المهاجم السعودي هي الثانية له في الدوري الإماراتي، بعد أن شارك في المواجهة الماضية أمام الأمارات.