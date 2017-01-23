الأخضر يودع مونديال اليد ويحتل المركز الـ20

الرياض - الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 21:26 pm

ودع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مونديال فرنسا، بعد أن خسر أمام نظيره التونسي بنتجية 39/30، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين، في مواجهة تحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ20 ضمن منافسات بطولة العالم الـ25 لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا.



وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتقدم منتخب تونس 20/15 في مباراة شهدت اقتراب الأخضر من التعادل والتقدم في أكثر من مرة خلال مجريات المباراة.

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ولعب الأخضر السعودي في مونديال فرنسا 5 مواجهات في الدور الأول، خسر أمام منتخبات "كرواتيا، ألمانيا، بيلاروسيا، المجر"، وكسب انتصاراً وحيد أمام تشيلي، فيما خسر لقاء المنتخب الأرجنتيني بنتجية 24-22 في مواجهة تحديد المراكز من 17 إلى 20.



وفي المواجهة الأخيرة للأخضر في مشاركته الحالية في مونديال فرنسا 2017 لكرة اليد خسر أمام نظيره التونسي على في مواجهة جمعت المنتخبين لحديد المركز التاسع عشر، وأصبح ترتيب الأخضر السعودي في المونديال العالمي بالمركز الـ20.