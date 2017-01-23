زوران للعنزي: عوداً حميداً

الرياض - الرياضية | Monday, 23 January 2017 - 21:21 pm

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية استعداداً لمباراته مساء يوم الخميس المقبل أمام القادسية بالدمام وجاءت البداية باجتماع زوران ماميتش المدير الفني للفريق مع اللاعبين رحب فيه بالحارس عبدالله العنزي الذي عاد للتدريبات بعد انتهاء الاجازة التي منحت له بمناسبة زواجه، كما بارك زوران لخالد الغامدي فوزه بجائزة تطبيق النادي لأفضل لاعب في مباراة الفيحاء بناء على تصويت الجماهير على حساب النادي بموقع التواصل "تويتر".



بعدها انطلقت التمارين اللياقية المتنوعة ثم قسم اللاعبين لمجموعتين المجموعة الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفيحاء حيث اكتفوا بالجري حول الملعب، ثم توجهوا للمسبح والجاكوزي في حين طبقت المجموعة الثانية جوانب تكتيكية واختتموا التدريب بمناورة كروية في حين واصل عبدالعزيز الجبرين تمارينه التأهيلية بالجري حول الملعب.