إعلان جدول تصفيات ممتاز الصالات

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الـسعــودي لكرة الـقدم، جدول مـبـاريـات التصفيات المجمعة، لتحديد الناديين المتأهلين للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، والتي ستقام في صالة نادي النـهـضة بمـديـنة الدمـام، خلال الفترة من 6 إلى 13 ـ 2 ـ2017م وذلك بمشاركة 8 أندية تم تقـسيمهـا على مجموعتين.

وسيلعب متصـدر المجموعة الأولى، مع وصيف المجموعة الثـانية، ومتصدر المجموعة الثانية، مع وصيف المجمـوعة الأولى، لتحـديد الناديين المتأهلين للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، وذلك لإكـمال عدد أنـدية الدوري، والانضمام إلى أندية مصدة، الشعيـب، الاتـفاق، القادسية، رضوى، الخالـدي، أبها، النخيل، الجبلين، الباحة، العرض، والعـلـمين، ليصبح مجموع الأندية المشاركـة بالدوري 14 نادياً.