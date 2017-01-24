5 عالميين يجهزون 22 مدرباً لرخصة المحترفين

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

نظم الاتحاد الـسعـودي لكرة القدم، للمرة الأولى، دورة رخصة برو (مستوى المحترفين) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للعبة، تحت إشراف اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي.

وشارك في الدورة 22 مـدرباً، أبـرزهم بـندر الأحـمدي، وسعـد الشهري، وحسن خلـيـفة، وخالد العطوي، ومحمد أمين حيـدر، وخالد الفرحان وفيصل البدين، ويوسف عنبر، ومحمد العبدلي، ومحـفوظ حافظ، وخـليل المـصري، وتـمت الموافقة على اختيارهم من قبل الإدارة الفنية للاتحاد الآسيوي.

وكان المشاركون قد أكملوا مراحل الدورة التي انطـلـقت في مديـنة الرياض، وتم استكمالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ووقف المدربون على تدريبات المنتخب السعودي الأول، وكذلك منتخب السويد.

وقدم عدد من المحاضرين العالميين والمدربين، محاضرات للمشاركين في الدورة منهم: لارس ليجربـاك المدرب السابق لمنتخبي السويد وأيسلندا، وبيرت فان مارفيك المدير الفـني للمنتـخب السعـودي الأول، وبـول بلسوم مدرب اللياقة البدنية بنادي ليستر سيتي، وكريس فان ديرهاقن مدير تعـلـيم المـدربين بالاتـحاد البلجيكي لكرة القدم، وإيفر ديمالدي المساعد السابق لمارسيلو بيلسا.

وتم الإشراف على الدورة من قبل يان فان وينكل، المدير الفـني في الاتحاد السعودي لكرة القـدم، وهو محاضر دورة رخصـة برو معتمد من الاتحاد الأوروبي، وتـم إعـداد مـحـتوى الدورة بالتعاون مع كريس فان ديرهاقن من الاتحاد البلجـيـكي لكرة القدم.

من جـانـبه، قال وينكل: "أنا فـخور بـهـذه المبادرة، التي تعتبر جـزءاً من الخـطة الرئـيـسيـة الشاملة لتطوير كرة القدم في السعودية، والتي بدأها الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة". وأضاف: "أنا سعيد أيضا بالدعم الكامل من أحمد عيد الرئيس السابـق للاتحاد السعـودي لكرة القدم، وعادل عزت الرئيس الحالي، مشيرا إلى أن عزت قام بزيارتهم، وشدد على أهمية هذه الدورة ووعد بأن يشارك في نشاط خاص بتـطـوير المـدربين السعوديين".

وأعـرب ويـنـكـل في تصريحات له، عن سعادته كـذلك بـمــستــوى المــرشحـيــــن للحـصول على الـرخـصــــة، وقال: "قـلـت سابقاً إن لدينا جيلاً ذهـبـياً من المـدربين الشبـاب في السعوديــة، ولكن عــلاوة على ذلك أنا راضٍ عن دور الـدعم الذي يقدمه المدربون ذوو الخبرة مثل ناصر الجوهر، وخليل الزياني، وفيصل البدين، وعلى كميخ، وعمر باخشوين، ومحمد الخراشي، ونايف العنزي، ويوسف عنبر، وعبد اللطيف الحسيني، يوسف خميس، وعبد اللـه الخالدي الذين يساعدون المدربين الشباب ليصبحوا أفـضل، مبـدياً إعجابه بما يقومون به من تبادل للخبرات مع الجيل الجديد.

وأضاف: "كثير من الناس يعتبـر هذا أمراً مفروغاً منه، ولكـنـني أؤكد أن المدربين السعـوديين الشبـاب، محظوظون بأن يكون لديهم دعم من هؤلاء المدربين ذوي الخبرة". واختتم وينكل تصريحاته قائلا: "أنا سعيد بتقديم المدربين الجدد حاملي رخصة التدريب برو، وذلك لأن الطريقة الوحيدة لتطوير كرة القدم في البلاد هي من خلال الكفاءات الوطنية، وتابع: كما قال الأمير محمد بن سلمان "ليس النفط أو الذهب هي أهم الموارد في البلاد، وإنما هو شعبها، الشعب السعودي".