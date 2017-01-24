شراكة منتظرة بين هيئة الرياضة والحرس الوطني

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

قام عبداللطيف الهريش، وكيل الهيئة العامة لشؤون الرياضة، بزيارة للمنشآت الرياضية في الحرس الوطني بخشم العان، برفقة الدكتور إبراهيم الـقـناص، رئـيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، وكان في استقبالهما العميد دعيرم بن حسين الشهراني، مدير إدارة الشؤون الرياضية.

وبدأت الزيارة بمشاهدة عرض مرئي عن وكالة الشئون الفنية، ومهام وإنجازات إدارة الشؤون الرياضية، ثم ألقى العمـيد دعـيرم الشهـراني، كلمة تطرق فيها إلى دور الحرس الوطـني في إثراء الحركة الريـاضية، وإمداد المنتخبات بالنجوم في كافة الألعاب، وكشف الشهـراني عن توجيهات الأمير متعب بن عبدالله بن عبـدالعزيز، وزير الحرس الوطني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمـصـلـحة الوطن وتـطـور الرياضة السعودية.

من جهـته، أكد الهريش حرص الأمير عبـداللـه بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعم الرياضة المجتمعية والاهتمام بها.

مـشيـراً إلى شـراكـــة إستراتيجية مستقبلية بين الهـيـئة العـامة للرياضة، والحرس الوطني، لتحقـيق الأهداف المرسومـة، وأبدى إعجابه بالمنشآت الريـاضية بالحرس الوطـني، مـقـدماً شكره للشؤون الرياضية، ممثلة في العـمـيد دعـيرم الشهراني على الجهد الذي بذلوه، وهو استكمال لجهود ودعـم الأمـيـر مـتـعب بن عبداللـه بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني.

وقام الهـريش والقنـاص بجولة ميـدانية على كافة مرافق المنشآت الريـاضية، بحضور عدد من الرياضيين السابقين في الحرس الوطني، الذين خـدموا الـريــاضـة السعودية، يتقـدمهم المدرب الوطني ناصر الجوهر، وخالد المعـمر نـائب رئـيس نادي الشباب (سابقا)، والدكتور جـاسم الـحـربــي المـدرب الوطني، وخالد الرشيدان أمين عام نادي النصر.

وفي نهاية الزيارة قدم العميد دعيرم درعاً تذكارياً لعـبـداللـطـيف الـهـريش، والدكتور إبراهيم القناص، وأحمد الشرقي المدير التنفيذي لاتحاد الرياضة المجتمعية.