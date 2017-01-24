مراكز أحياء جدة تؤهل 36 مرشداً

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

اعتمدت جمعية مراكز الأحياء بجدة، 36 شاباً كمرشدين خلال مشاركتهم في برنامج "المـرشد الشبـابـي المحترف"، والذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ضمن مبادرة تمكين للتدريب.

وأوضح المهندس حسن بن محمد الزهراني، الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، أن برنامج المرشد الشبابي المحترف، تمحور حول تأهيل مجموعة من المهتمين، ليكونوا مرشدين متخصصين في التعامل مع فئة الشباب وآمالهم ومشكلاتهم، مبيناً أن البرنامج شمل على ورش عمل، ودورات تدريبية، فضلاً عن تأهيل المشاركين من خلال أدوات ومنهجيات معتمدة في مجال الإرشاد، وتطبيقـات عملية، إلى جانب لقاءات مع عدد من الخبراء.

وبيّن أن البرنامج تنـناول العـديد من المهارات والموضوعات، من أبرزها أسس تـوجـيه الأقران، وبـنـاء المفاهيم، وأسس تعديل السلوك والإرشاد المهني بمقدار 50 ساعة تدريبية، مبيناً أن عدد المتقـدمين للبرنامج 44 شاباً تم اختيار 36 شاباً منهم وفق ضوابط معينة.

وأضاف المهندس الزهراني أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه، كونه يطور مهارات الشباب ويدربهم وفق أساليب وطرق منهجية حديثة، للمساهمة في حل مشاكلهم وأقرانهم وتحقيق آمالهم، مشيراً إلى أن المشاركين اكتسبوا مهارات التوجيه الـشخـصي للأقران، وفق أحدث الـطرق والأساليب التدريبية.