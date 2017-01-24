أمير الشمالية يلتقي رئيس ولاعبي عرعر

عرعر ـ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

التقى الأمير الدكتور مشعل بن عبداللـه بن عبدالعزيـز بن مساعد، أمير منـطـقـة الحدود الشمالية، بمكـتبه في الإمارة أمس، ثامر بن قمقوم العنزي، رئيس مجلس إدارة نادي عرعر الرياضي، وأعضـاء الجهـازين الفني والإداري بـالـنادي، الـذين قـدموا للسلام علـيه بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة من قبل الأمير عبداللـه بن مساعد بن عبـدالعزيز، رئـيس الهـيـئة العامة للرياضة.

ورحب أمـير المنـطـقـة بوفد النادي، مثمنـاً الدور الذي يقوم به النادي حيال إثراء الحـركة الريـاضـية بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية إدراج برامج وأنشطـة من شأنها استـقـطـاب شباب المنطقة.