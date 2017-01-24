أمير الشرقية يستقبل رئيس نادي الفروسية

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقيـة، بمكـتـبه بديوان الإمارة أمس الإثنـين، عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة الشرقية، وأعضاء المجلس.

وأكد أمير الشرقية، أهميـة رياضة الفروسية في صقـل الإنسان على مستوى الجسد والروح، وبــارك إنـشــاء مـيـدان لرياضة الفروسية في المنطقة، وطالب بالبحث عن موقع مناسب لإقامـة الميدان، مع ضرورة مراعاة أن يكون بعيداً تجمعات السكان، وتأثيرات العوامل الجوية، مؤكداً أن الإمارة ستعمـل مع جهات الاختصاص لتوفير الموقع بحسب الإمكانية.

ونوّه الأمير سعود بن نايف، باهـتـمام الـقـيادة برياضة الفروسية، كونها تقليداً عربياً أصيلاً توارثته الأجيال، مؤكداً أن اخـتـتام كرنفال كؤوس الملوك خلال الأيام الماضـية، هو أحد أهم الشواهد على ذلك، متمنياً للقائمين على النادي.