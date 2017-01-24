النهضة يقوي صفوفه بمسرحي وساوما

الدمام ـ وليد الصيعري | Tuesday, 24 January 2017 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي النهضة بالدمام مع اللاعب سلطان مسرحي مدافع فريق القادسية على سبيل الانتقال إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري. كما وقعت الإدارة مع اللاعب الغيني نابي سوما مهاجم هجر السابق بعقد انتقال حر إلى نهاية الموسم وذلك بعد أن تم فسخ عقده مع فريقه.

وتم توقيع العقدين في مقر النادي بحضور رائد العلوني المشرف العام على الفريق الأول، وفؤاد السليم مدير الفريق، وشعيب الخضر إداري الفريق.

وأكد مسرحي أنه خرج من فريق كبير ودخل لفريق كبير، وإنه يمني نفسه أن يساهم بصعود الفريق إلى دوري جميل، وإن هذا مكانه الطبيعي. فيما أكد سوما أنه سيبذل كل مافي وسعه لإسعاد جماهير المارد والمساهمة مع اللاعبين بالصعود.

من جهته، قدم رائد العلوني المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم شكره لجميع الأندية التى سهلت انتقال أو إعارة لاعبيها لفريق النهضة.