الرائد يكمل شروط "الاحتراف"

الرياض - الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 17:24 pm

أكد نادي الرائد أن إداراة النادي اكملت مساء اليوم الثلاثاء كافة الشروط المتعلقة بالتسجيل لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.



ونشر النادي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : تم حل القضايا المرفوعة ضد النادي في غرفة فض المنازعات، وتقديم الحوالات البنكية.



ومن المنتظر أن تعلن لجنة الاحتراف السماح لنادي الرائد بالتسجيل للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي لينضم بذلك لاندية الاهلي والاتفاق والقادسية والفيصلي والتعاون التي استوفت الشروط مبكراً .