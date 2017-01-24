الخليج يستلم قرار رفض شكوى البيشي ويلجأ للاستئناف

الرياض - الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 17:52 pm

أعلن نادي الخليج أن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج الذي قدمته إدارة نادي الخليج ضد مدافع نادي الرائد جفين البيشي ، وأشار النادي إلى أنه سيصدر بيانا للجمهور يوضح فيه ملابسات القضية لاحقاً ، مؤكداً استئناف قرار الانضباط الذي ينص على رفض الاحتجاج (شكلا ً) بعد مضي (أكثر من شهر) على تقديم الاحتجاج .



ونشر النادي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : الانضباط ترفض الاحتجاج المقدم من نادي الخليج ضد مشاركة اللاعب جفين البيشي غير النظامية مع الرائد شكلاً .