غياب الفرج .. الهلال يرفض الراحة استعدادا للاتفاق

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 18:35 pm

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم الثلاثاء تدريباته عقب تأهله أمس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وأجرى لاعبون الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الامس تدريبات استرجاعية فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية وتخلّلته تدريبات فنية في حالتي الدفاع والهجوم.



واختتمه المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز تدريب اليوم بالتسديد على المرمى والكرات العرضية .



غاب عن مران اليوم اللاعب سلمان الفرج لارتباطه بتصوير إعلان دعائي خاص بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما واصل اللاعب مجاهد المنيع عصر اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة بوبا العربية بمقر النادي.



إلى ذلك تقرر أن يواصل الفريق تدريباته في الرابعة من عصر غد الأربعاء تحضيرًا لمواجهة الاتفاق مساء السبت المقبل ضمن الجولة 16 من دوري جميل .