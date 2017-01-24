كأس إسبانيا: خاميس ينضم للغائبين في ريال مدريد

مدريد - (أ ف ب) | Tuesday, 24 January 2017 - 20:22 pm

انضم المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز إلى لائحة الغائبين عن ناديه ريال مدريد في المباراة أمام سلتا فيغو في اياب دور الثمانية لكأس إسبانيا الأربعاء، بسبب مشكلة في ساقه اليمنى، بحسب ما أعلن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الثلاثاء.



ويعاني النادي الملكي الذي خسر ذهاباً على أرضه 1-2 الأسبوع الماضي، من غياب عدد من اللاعبين عن مباراة الغد بسبب الإصابة، ما دفع زيدان لاستدعاء لاعبين من الفريق الرديف، هما نجله لاعب الوسط انزو، والظهير المغربي الشاب أشرف حكيمي (18 عاما).



وغاب خاميس عن المباريات الأربع الأخيرة للريال بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى.



وقال زيدان الثلاثاء في مؤتمر صحافي "لديه مشكلة في ساقه الاخرى (اليمنى). ليست إصابة، لكن عندما تعاني من مشكلة ما في ساقك، يمكنك دوما ان تتعرض لمشكلة مماثلة في الأخرى".



وأضاف "قلت (في تصريحات سابقة) انه سيكون معنا الإثنين، لكن في نهاية الأمر لن يتواجد، أراد ان يكون معنا، وليس سعيداً"، معرباً عن أمله في "الا تكون إصابته خطيرة، لانها ليست سوى حالة اجهاد".



ورجحت صحف إسبانية ابتعاد خاميس عن الملاعب ثلاثة أسابيع إضافية.



وكان ريال مدريد أعلن الإثنين أن الظهير البرازيلي مارسيلو يعاني إصابة في فخذه يتوقع أن تبعده لقرابة شهر، بينما يعاني لاعب الوسط الكرواتي مودريتش إصابة في عضلات المحالب قد تبعده أسبوعين، كما يغيب عن النادي الظهير داني كارفاخال والمدافع البرتغالي بيبي.