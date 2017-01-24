سامي للشبابيين: انسوا العويس.. فكروا في الأهلي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 20:47 pm

اجتمع السعودي سامي الجابر مدرب نادي الشباب بلاعبي فريقه اليوم الثلاثاء، مطالباً إياهم بنسيان وإغلاق ملف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة الماضية أمام "وج"، وعدم الانشغال بما يدور خارج المستطيل الاخضر من حيال صفقة انتقال الحارس محمد العويس للنادي الأهلي، وفتح صفحة جديدة في بطولة دوري جميل للمحترفين، مشدداً على أن الفترة المقبلة مهمة جداً في مسيرة الفريق تتطلب بذل مجهود كبير وتركيز عالٍ.



على الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عصر اليوم (الثلاثاء) استعداداته على ملعب الأمير خالد بن سلطان، بإشراف المدير الفني للفريق الكابتن سامي الجابر. وذلك استعداداً للقاء الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين.



استهل الجابر حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر) ألحقها الجابر بتدريبات فنية في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدة، تلاها بتقسيمة تكتيكية، وذلك قبل أن يختتم تدريباته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.