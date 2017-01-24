كاليخون جاهز للهلال وينتظر الضوء الأخضر

الدمام - الرياضية | Tuesday, 24 January 2017 - 22:09 pm

أظهر الإسباني خوانمي كاليخون لاعب الوسط والمهاجم البوليفي ياسماني دوك جاهزية كبيرة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التي تسبق مواجهة الهلال يوم (السبت) المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 من (دوري جميل) للمحترفين.



وأشرك الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأول اللاعب كاليخون في المناورة الفنية التي أداها اللاعبون في التدريب الصباحي الذي أقيم في مدينة الأمير سعود بن جلوي صباح اليوم (الثلاثاء) وذلك في ثاني تدريب له مع الفريق.



وتنتظر إدارة النادي اعتماد تسجيل اللاعب في لجنة الاحتراف لتتسنى له المشاركة إلى جانب دوك في مواجهة الهلال التي ستكون أول إطلالة لهما مع الفريق بعد التحاقهما به في إطار تعاقدات النادي في فترة الانتقالات الشتوية.



من جهة أخرى اجتمع خالد الدبل رئيس النادي ونائبه حاتم المسحل بحضور محمد الدوسري رئيس الجهاز الإداري للفريق بالمدرب جاريدو حيث تمت مناقشته في وضع الفريق ودراسة عدد من الأمور المتعلقة بمسيرته المقبلة.



من جهة أخرى يقيم قائد الفريق حسن كادش غداً (الأربعاء) مأدبة غداء للفريق في أحد المخيمات البرية وذلك رغبة منه في كسر الروتين وللاحتفاء بزملائه اللاعبين الذين انضموا للفريق مؤخراً.