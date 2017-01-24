الكونجو تجتاز توجو بثلاثية وتصعد لدور الثمانية

أويم - (د ب أ) | Tuesday, 24 January 2017 - 23:57 pm

تأهل منتخب الكونجو الديمقراطية إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالجابون بعد فوزه على نظيره التوجولي 3/1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.



وتقدم جونيور كبنانجا مهاجم إف سي أستانا الكازاخي بهدف للكونجو في الدقيقة 29 ثم أضاف ندومبي موبيلي مهاجم الأهلي القطري الهدف الثاني في الدقيقة 55 وتكفل اللاعب البديل فو دو لابا كودجو بتسجيل الهدف الوحيد لتوجو في الدقيقة 68 وبعدها سجل البديل باول خوسي مبوكو مهاجم اولمبياكوس اليوناني الهدف الثالث للكونجو الديمقراطية في الدقيقة 80.



وتصدر منتخب الكونجو الديمقراطية المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط وتذيل منتخب توجو الترتيب بنقطة واحدة ليودع منافسات البطولة فيما حل منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد ست نقاط ليرافق الكونجو إلى دور الثمانية بعد فوزه بهدف نظيف على كوت ديفوار حاملة اللقب التي أنهت مشوارها في البطولة في المركز الثالث بنقطتين.