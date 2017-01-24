أسود الأطلس تطيح بحامل اللقب وتتأهل لدور الثمانية

أويم - (د ب أ) | Wednesday, 25 January 2017 - 00:04 am

ودع منتخب كوت ديفوار حامل اللقب، منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم إثر خسارته أمام المنتخب المغربي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.



وتأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية من البطولة كثاني المجموعة بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطة خلف منتخب الكونجو الديمقراطية المتصدر، الذي تغلب على توجو 3 / 1، فيما توقف رصيد المنتخب الإيفواري عند نقطتين في المركز الثالث ليودع البطولة من الباب الخلفي.



ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رشيد عليوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الثمانية مع ثاني المجموعة الرابعة والذي سيتحدد في مباراتي الغد، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغاني فيما يلعب المنتخب المالي مع نظيره الأوغندي.