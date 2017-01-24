العويس يظهر ويكشف وجهته : استخرت الله وقررت الانتقال للأهلي

الرياض- الرياضية | Wednesday, 25 January 2017 - 01:15 am

أعلن حارس نادي الشباب السابق محمد العويس عن اتفاقه بشكل رسمي مع النادي الأهلي، بعد دخوله اليوم الأربعاء الفترة الحرة.



وقال الحارس الأهلاوي الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"‫ أشكر رمز الشباب الغالي وجميع رجالات النادي ومحبي هذا الكيان على جميع ماقدموه لي طوال فترة تواجدي في النادي فلهم مني خالص الود والاحترام".‬

‫‏‬

‫وتابع العويس حديثة قائلاً :" بعد التوكل على الله ثم الاستخارة قررت أن تكون وجهتي المقبلة النادي الأهلي السعودي ، أسأل الله التوفيق والعون والسداد".