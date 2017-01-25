الفريقان مؤهلان للفوز

بريدة ـ فهد الشومر | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

أكد طارق العيدان نائب رئيس نادي التعاون السابق أن مواجهات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية ومستويات الفريقين الحقيقية، لذلك من الصعب التكهن بنتيجة مباراة الغد بين الرائد والتعاون.

وقال: الفريقان مؤهلان للكسب بسبب تقارب مستوياتهما خاصة فريق الرائد الذي تطور في هذا الموسم، موضحاً أن من أسباب اختفاء توهج التعاون في هذا الموسم، تغيير المدربين ورحيل بعض اللاعبين. وتوقع العيدان أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً نظراً لقوة التنافس بين القطبين، داعياً في الوقت ذاته جماهير السكري للحضور ودعم اللاعبين لتحقيق الانتصار.