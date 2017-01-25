جهود الإدارة تدعو للتفاؤل

حائل ـ يوسف الصلحاني | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

نوه عبدالله المبارك رئيس نادي الرائد الأسبق، بأن شهرة ديربي القصيم بين الفريقين الشقيقين الرائد والتعاون وصلت إلى دول الخليج خلاف جماهيريتهما في المملكة.

وقال أشهر رئيس للنادي القصيمي: عايشت بفضل الله الكثير والكثير من المباريات التي جمعت الفريقين على امتداد أربعة عقود تقريباً وبحمد الله دائماً ما تكون نظيفة وخالية من المشاكل، والتنافس بين الشقيقين لا يتعدى حدود الملعب والمنافسة الكروية الشريفة، مؤكداً أن الجهود التي تقوم بها إدارة نادي الرائد تدعو للتفاؤل بالفوز بإذن الله ورد الاعتبار عن خسارة الدور الأول، وكاشفاً أن فريقه كان يخسر أمام التعاون في العامين الأخيرين لأسباب غير فنية غالباً، مثل سوء الطالع وأخطاء تحكيمية، وبإذن الله في مباراة الغد سوف يسعد لاعبو الرائد جماهيرهم بالفوز.

وأضاف: تم رصد مكافآت كبيرة للاعبين في حال تحقيق الفوز بإذن الله، فالنقاط الثلاث مهمة جداً لاعتبارات عديدة منها تحسين موقع الترتيب في سلم الدوري.

وختم المبارك حديثه بتوجيه الشكر لعبدالعزيز التويجري رئيس النادي على حرصه على دعم صفوف الفريق خلال الفترة الشتوية بعدد من اللاعبين المميزين رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالنادي، وبحمد الله دوماً رجال الرائد أوفياء لناديهم في كل الظروف.