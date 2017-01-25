مباراة الـ 5 عالقة في الأذهان

بريدة ـ فهد الشومر | Wednesday, 25 January 2017 - 00:00 am

أكد أحمد الحميد اللاعب السابق لفريق التعاون والمدرب الوطني الحالي أن مباريات الديربي ممتعة وتحمل معها الإثارة والندية خاصة في الفترة الأخيرة، موضحاً أن مستويات التعاون في هذا الموسم لا ترقى إلى طموحات عشاقه ومحبيه بسبب عدة عوامل فنية.

وأوضح أن مباريات الديربي تمثل للاعبين فرصة كبيرة وتاريخية لكتابة أسمائهم بتاريخ الديربيات، ومساهمتهم في صنع الفوز لفرقهم، مشيراً إلى أن ذلك يكون له مذاق مختلف. وبالنسبة للمدربين الذين يقودون الناديين فلها شعور وطعم خاص عن بقية المباريات الأخرى.

وعن أهم الأسباب التي أدت لانخفاض مستوى التعاون في هذا الموسم قال: الأسباب كثيرة، ولعل أبرزها رحيل المدرب السابق المميز البرتغالي جوميز، وأيضاً رحيل الرباعي إيفولو وعبدالمجيد الرويلي وعدنان فلاتة وربيع سفياني، الذين ساهموا كثيراً في رفع مستوى الفريق الموسم الماضي، بالإضافة إلى كثرة الإصابات وعدم الثبات على التشكيلة في أغلب المباريات.

وقدم الحميد عدداً من النصائح لمهاجمي الفريق قبل مباراة القدم، أهمها استغلال أنصاف الفرص والتركيز العالي من أولى دقائق المباراة؛ لأن الفرص كما قال لا تتكرر في مثل هذه النوعية من المباريات.

وعن أبرز المباريات التي جمعت التعاون والرائد ولا تزال خالدة في ذكراه، قال: مباراة الخمسة الشهيرة في الدوري الممتاز عام 1416ه، حيث كانت من أجمل المباريات بسبب تفوق التعاون على جاره في ذلك الموسم وللنتيجة الكبيرة التي أحرزها التعاون عليه.

وحول أبرز نقاط القوة في الكرة حالياً، أوضح: التعاون حالياً يملك خط وسط مميزاً وقوياً بتواجد عبدالرحمن البركة وجهاد حسين والمنضم حديثاً إلى الفريق الروماني سان مارتن، بالإضافة إلى إجادة المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو للكرات الهوائية والروماني سان مارتن للكرات الثابتة.

ولفت الحميد إلى أن تواجد الحكم الأجنبي في مباريات الديربي أصبح ضرورة؛ لأنه يجعل جميع اللاعبين يركزون على اللعب والابتعاد عن المناوشات التي نراها تحدث في كثير من المباريات مع الحكم المحلي بكل أسف.

وعن توقعاته لنتيجة المباراة، قال: التوقع صعب جداً؛ لأن الفريقين مستوياتهما متطورة ومتشابهة في هذا الموسم وأيضاً المباراة تأتي بعد فترة توقف وفترة انتقالات شتوية وأتوقعها تعادلاً إيجابياً 1ـ1.